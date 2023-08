Os atos de vandalismo contra o ônibus do Timão começaram nas redondezas do Morumbi, antes da delegação chegar ao estádio. Duílio Monteirto Alves, presidente do Alvinegro, reclamou da hostilidade contra a delegação corintiana ao chegar no Morumbi. Veja na imagem abaixo como ficou o ônibus do Corinthians.