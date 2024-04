Copiar Link

Publicada em 03/04/2024

O Corinthians empatou com o Racing, do Uruguai, em 1 a 1, no Estádio Centenário. A partida aconteceu pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, nesta terça-feira (2). O gol do jogo foi marcado pelo atacante Yuri Alberto, e Alaniz empatou para os uruguaios. Confira os melhores momentos no vídeo acima!

Com isso, ambos ficam empatados na segunda colocação do Grupo F. O Argentino Juniors venceu o confronto com o Nacional, do Paraguai, por 3 a 2, e lidera a chave.

Corinthians empatou em 1 a 1 com o Racing, pela Sul-Americana (Foto: Staff / Cobmebol)