Corinthians

Vasco x Corinthians: veja a escalação da equipe de Dorival Júnior

Equipes se enfrentam neste domingo em São Januário

Dorival Júnior falou após derrota do Corinthians para o Juventude
imagem cameraDorival Junior durante partida do Corinthians contra o Juventude Campeonato Brasileiro (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/08/2025
15:10
O técnico Dorival Júnior definiu a escalação do Corinthians para a partida contra o Vasco. A bola rola neste domingo (24), às 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão.

Para o confronto em São Januário, no Rio de Janeiro, Talles Magno, ex-jogador do time carioca, começa no banco. Ele chegou ao Timão em 2024, empresado pelo New York City FC.

Escalação do Corinthians

O Corinthians atravessa uma fase difícil no Brasileirão, acumulando seis jogos sem vitória. A equipe segue desfalcada de nomes importantes: os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay ainda se recuperam de lesões, assim como os meio-campistas André Carrillo e José Martínez, que também estão fora.

O Corinthains entra em campo com: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniele, Maycon, Charles, Breno Bidon, Kayke e Gui Negão.

FICHA TÉCNICA
VASCO X CORINTHIANS
21⁠ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

Corinthians trabalho no gramado do CT (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Corinthians trabalho no gramado do CT (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

