Vasco x Corinthians: veja a escalação da equipe de Dorival Júnior
Equipes se enfrentam neste domingo em São Januário
O técnico Dorival Júnior definiu a escalação do Corinthians para a partida contra o Vasco. A bola rola neste domingo (24), às 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão.
Para o confronto em São Januário, no Rio de Janeiro, Talles Magno, ex-jogador do time carioca, começa no banco. Ele chegou ao Timão em 2024, empresado pelo New York City FC.
Escalação do Corinthians
O Corinthians atravessa uma fase difícil no Brasileirão, acumulando seis jogos sem vitória. A equipe segue desfalcada de nomes importantes: os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay ainda se recuperam de lesões, assim como os meio-campistas André Carrillo e José Martínez, que também estão fora.
O Corinthains entra em campo com: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniele, Maycon, Charles, Breno Bidon, Kayke e Gui Negão.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CORINTHIANS
21ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
