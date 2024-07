Vasco x Corinthians: qual é o histórico do confronto?

Foto: Rodrigo Coca/Ag, Corinthians







10/07/2024

Vai ter jogão válido pela 16ª rodada do Brasileirão, quando o Vasco recebe o Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 19h, no gramado de São Januário, no Rio de Janeiro. Enquanto o time paulista briga para tentar deixar a zona de rebaixamento, o carioca quer cada vez mais se distanciar do perigo das últimas posições. Confira o retrospecto dos times.

Estatísticas de Vasco e Corinthians

Os dois times já se enfrentaram em 103 oportunidades, e o Timão leva vantagem no número de vitórias em relação ao Cruz-Maltino: foram 46, contra 24 e outros 33 empates até aqui. Só em duelos válidos pelo Brasileirão foram 60, e o Alvinegro também tem números melhores: 23 vitórias, 13 derrotas e 24 empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo Nacional do ano passado, vitória coritiana por goleada, 4 a 2, no Rio de Janeiro.

Vasco deve ter quatro mudanças

Após cumprirem suspensão, o zagueiro Maicon, o lateral-esquerdo Lucas Piton, o volante Hugo Moura e o atacante David devem voltar ao time titular do Vasco. No entanto, o técnico interino Rafael Paiva ainda não poderá contar com Payet, que se recupera de edema na coxa esquerda.

Corinthians tenta minimizar a crise

Com apenas duas vitórias até aqui e mergulhado em uma crise que parece longe do fim, o Corinthians pode ter no meio-campo Igor Coronado na vaga de Rodrigo Garro, suspenso. Prestes a anunciar o técnico Ramón Díaz, o jogo no Rio ainda terá o interino Raphael Laruccia no comando.