‘Um dos piores clássicos que dirigi’, lamenta Ramón Díaz após derrota do Corinthians para o São Paulo

Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 20:24 • São Paulo (SP)

O técnico do Corinthians, Ramón Díaz, concedeu entrevista coletiva após a derrota para o São Paulo por 3 a 1 neste domingo (29), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele lamentou a qualidade do futebol desenvolvido pelas duas equipes na primeira etapa e as expulsões de jogadores corintianos na segunda.

- No primeiro tempo, as duas equipes estavam muito mal. As duas equipes, no jogo, na criação. No primeiro tempo o São Paulo praticamente não finalizou no gol, só o pênalti. O jogo em si era muito feio, ninguém criava situações. E, no segundo tempo, quando houve a expulsão, nós mudamos. A equipe foi bem agressiva. Tivemos algumas chances com o Romero. Tivemos situações em que podíamos ter feito o gol. E, no momento em que o Corinthians estava voltando e podendo jogar, veio a segunda expulsão. Aí o jogo terminou - declarou Ramón.

-É uma lástima a ação do pênalti aos 47 minutos, nenhum dos dois era superior, poucas ocasiões de gols. Foi um dos piores clássicos que dirigi, porque praticamente não se jogou. Foram muitos erros, muitos inconvenientes, mas é recuperar porque quarta jogamos novamente - disse o treinador, já mirando o confronto na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo.

O técnico ainda aproveitou para reclamar da realização do clássico com torcida única. Segundo ele e seu filho, Emiliano, "não era um ambiente de clássico".

– Estranho quando se joga este jogo, Corinthians x São Paulo, somente vá o time local. E isso não existe em nenhuma parte do mundo, só aqui. Seria lindo as duas torcidas mostrando seu poder, incentivando sua equipe, fazendo um entorno diferente. Para mim isso tem que mudar. Se existe uma grande rivalidade, é uma lástima que não tenha visto um espetáculo das duas torcidas. Tomara que isso possa mudar, uma partida de futebol merece que as pessoas vivam dos dois lados - completou.

O Timão agora vira a chave e passa a se concentra na Copa do Brasil. A equipe de Ramón vai ao Rio de Janeiro na quarta-feira (2) enfrentar o Flamengo pelo jogo de ida das semifinais da competição.