Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 21:02 • São Paulo (SP)

O primeiro tempo bagunçado do Corinthians contra o Cuiabá irritou muitos torcedores do Timão, que pedem nas redes sociais a saída do técnico António Oliveira antes do final da partida. O time paulista foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Brasileirão. Veja algumas reações.

não tem margem nenhuma pra melhora com antonio oliveira, tinha que ser demitido no vestiário. — Lucas Goez ☯︎ (@Lucas_Goez) June 26, 2024

Mandem EMBORA esse pardal. Pela 10737 vez já digo isso. Esse António Oliveira não é treinador pro Corinthians, não organiza nada nem o básico que defesa é essa?? Time perdido em campo



1 vitória em 7 jogos??? Isso beira o ridículo demais. — benassi (@edwtimao) June 26, 2024

antonio oliveira nao pode voltar pra esse segundo tempo — matheusˢᶜᶜᵖ apenas (@matheusApenaas) June 26, 2024

Cara que jogo horrível até AGR, parece que o Antônio Oliveira não treina o time direito ou e o time que não quer jogar, não sei, só sei que esse primeiro tempo foi horrível, tem que demitir o Antônio Oliveira pq o time ultimamente ta indo de mal a pior — herick (@herickB1) June 27, 2024

Difícil a diretoria segurar o Antônio Oliveira e pensar que no início acreditei que ele daria jeito no time…

A demissão é questão de tempo, temos 45 minutos pra saber se será hoje… — L. Horne (@_LucasHorne) June 27, 2024