Nada definido entre Corinthians e Fortaleza! Nesta terça-feira (26), Timão e Leão do Pici empataram por 1 a 1 na Neo Química Arena, em confronto válido pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Zé Welison abriu o placar para o Leão do Pici, mas a estrela de Yuri Alberto brilhou no final do primeiro tempo, e o camisa 9 empatou a partida. Veja os melhores momentos no vídeo acima.