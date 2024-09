Torcedor do Corinthians, zagueiro do Arsenal e da Seleção repete gesto de Memphis Depay em comemoração

(Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 14:58 • São Paulo (SP)

O zagueiro Gabriel Magalhães marcou o gol que deu a vitória ao Arsenal no clássico contra o Tottenham neste domingo (15) e celebrou o momento imitando a comemoração de Memphis Depay com os dedos apontados para as orelhas.

O jogador do time inglês e da Seleção Brasileira, já revelou ser torcedor do Corinthians. Ele, inclusive, é presença garantida nas arquibancadas da Neo Química Arena quando está de férias no Brasil. Magalhães também costuma treinar no CT Joaquim Grava durante as férias do futebol europeu.

Gabriel chegou a comentar sobre a contratação de Depay pelo Corinthians em entrevista coletiva na última Data Fifa, quando esteve com a Seleção Brasileira. Na ocasião, o zagueiro celebrou a chegada do holandês ao Timão.

- Eu, como torcedor, fico muito feliz. Sei da qualidade que ele tem, já joguei algumas vezes contra. Espero que seja muito feliz no Corinthians - declarou.