Torcedor de foto histórica faz revelação sobre gol de Paulinho em Corinthians x Vasco

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 31/05/2024 - 20:00 • São Paulo (SP)

Um dos momentos mais marcantes da história do Corinthians foi o gol de Paulinho diante do Vasco, na Libertadores 2012, que pavimentou o caminho para o Timão conquistar o torneio pela primeira vez. A situação ocasionou em uma foto histórica, em que o meio-campista abraça um torcedor no alambrado do Pacaembu.

O corintiano era Lucas Perassollo. Entrevistado pelo Lance!, ele fez uma revelação intrigante: não assistiu ao gol de Paulinho pelo Corinthians. Mas, se tivesse visto ao vivo, talvez o momento histórico não teria acontecido.

Em 2012, Paulinho comemorou histórico gol contra o Vasco, na Libertadores, com a Fiel Torcida (Foto: AFP)

— A gente chegou bem cedo na porta do estádio, e à noite estava aquele clima de Pacaembu, como sempre. Fui no banheiro, tinha tomado muito. Se eu não tivesse ido no banheiro, não teria acontecido o lance do alambrado. Estava voltando, não vi o gol, só a explosão. Subi no alambrado, comemorei meio que sozinho. Quando olhei para trás ele (Paulinho) estava subindo, e eu resolvi subir de novo. Pô, comemorar com o cara que fez o gol. Não tinha noção de que seria uma imagem histórica — afirmou.

— No dia seguinte acordei com milhares de mensagens, amigo meu mandando eu ir na banca, porque tinham milhares de jornais com capa com meu rosto. Comecei a ter a noção do que foi a repercussão — concluiu.

Paulinho saiu do Corinthians oficialmente nesta semana e concedeu sua última entrevista como jogador do clube. De acordo com o torcedor, o meio-campista tinha "a cara" do Timão.

— Paulinho tem totalmente a cara do Corinthians. É um jogador com características que a gente gosta. Raça, respeita o clube.

Aos 35 anos e com passagens por Barcelona e Tottenham, o volante deixou o Timão com quatro títulos: Brasileirão (2011), Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Paulistão (2013).