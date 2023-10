O que parecia "Gonna be forever" (vai ser pra sempre), acabou em "down in flames" (em chamas). A quebra da parceria de sucesso mais relevante no futebol brasileiro desde Romário e Bebeto aconteceu em 2021. A derrota por 3 a 0 para o Galo, pelo Brasileirão, marcou o primeiro resultado negativo do Corinthians em semana de lançamento da cantora, além de ser a décima terceira vitória consecutiva da equipe mineira à época, número da sorte de Taylor.