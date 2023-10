Para livrar o Corinthians do rebaixamento no Brasileirão, Mano vai com as "panelas velhas" na reta final do Brasileirão, e os veteranos deram boa resposta diante do Cuiabá. O Timão não precisa preparar um excelente prato para se afastar do Z4, bastam algumas apresentações competitivas, como diante do Dourado, em que a equipe deve fugir do rebaixamento. O Timão conseguiu um leve respiro, mas, para o torcedor dormir tranquilo, a equipe precisa vencer o clássico alvinegro de domingo (29), contra o Santos.