Com um aproveitamento de 41,38% no campeonato, o Timão ocupa a décima terceira colocação na tabela de classificação, com 36 pontos, seis à frente do Vasco, que abre o Z4. Faltando nove rodadas para o fim do Brasileirão, a equipe do Parque São Jorge está com a "calculadora na mão" para projetar o número de pontos para alcançar seu objetivo na Série A: evitar o rebaixamento.