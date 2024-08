Talles Magno comemora gol e explica condição para livrar o Corinthians do rebaixamento

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 00:26 • São Paulo (SP)

Recém-contratado pelo Corinthians, Talles Magno estreou com gol no empate em 1 a 1 com o RB Bragantino, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante entrou no segundo tempo e aproveitou sobra dentro da área para igualar o marcador nos acréscimos da partida.

Com o resultado, o Timão permanece na zona de rebaixamento da competição, com 21 pontos conquistado. Na visão do jogador, a união do elenco será fundamental para livrar o clube do descenso.

- Sabemos da responsabilidade de ganhar o jogo. O Corinthians vai sair dessa, peço ajuda a todos que estão aqui - disse em entrevista ao Premiere.

Anunciado na última sexta-feira (9), Talles Magno participou de apenas uma atividade com o restante do grupo no CT Joaquim Grava antes de estrear com a camisa do Timão.

- Treinei uma vez e muito pouco porque era véspera de jogo. Sabemos da responsabilidade que temos todos os dias, queria muito comemorar o gol - completou.

Na próxima terça-feira (10), o Corinthians volta a enfrentar o Bragantino, agora fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-America. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.