Suposta ‘laranja’ em intermediação de patrocínio máster pretende processar o Corinthians

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 15:53 • Peruíbe (SP)

Edna Oliveira dos Santos, suspeita de ser usada como "laranja" no repasse da comissão do patrocínio máster da VaideBet, pretende processar o Corinthians por danos morais. As informações foram confirmadas pelos advogados Walkir Patucci Neto e William R. Marroco, representantes no caso.

Na manhã desta terça-feira (11), Edna prestou depoimento à polícia na 1º DP de Peruíbe, cidade localizada no litoral de São Paulo em que reside. Após o testemunho, os advogados da vítima informaram em entrevista que pretendem levar o clube do Parque São Jorge à justiça.

Agora é acreditar no trabalho da Polícia, pois o doutor Tiago está fazendo um trabalho incrível, com as ferramentas que lhe são disponibilizadas, e concomitantemente com a ação criminal, que será levada a efeito pelo Ministério Público, também haverá uma ação cível, não só em relação a intermediário, mas em relação ao Corinthians. — Afirmou Walkir Patucci.

Primeira testemunha ouvida pela polícia no caso envolvendo o clube paulista, Edna voltou a afirmar que não assinou nenhum contrato de intermediação e negou qualquer envolvimento com a Neoway Soluções, empresa utilizada como 'laranja' no repasse.

Edna foi ouvida pelo delegado Tiago Fernando Correia, responsável por averiguar o caso, em depoimento que durou cerca de duas horas.

- Ela confirmou nossas suspeitas iniciais: negou de maneira incisiva qualquer relação tanto com a empresa Neoway como com a outra empresa que foi constituída em nome dela - disse Tiago Fernando Correia.

VaideBet encerrou a parceria de patrocínio com o Corinthians na última sexta-feira (7) (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)