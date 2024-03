Vera perdeu status de titular (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians pode ter um reforço caseiro para a temporada: o volante Fausto Vera, que perdeu espaço em 2023, decidiu permanecer e planeja mudança de rota para dar a volta por cima no Timão.

O meio-campista chegou a manifestar desejo de deixar o Alvinegro, alegando problemas pessoais e atraso em pagamentos. Além disso, após perder o posto de titular absoluto de 2022, ele ficou insatisfeito com a baixa minutagem no ano seguinte.

Contudo, Fausto Vera se reuniu com a nova diretoria do Corinthians, presidida por Augusto Melo, neste ano e ouviu que seria uma peça importante na temporada. Com isso, o argentino optou por permanecer.

Inclusive, o volante era uma possibilidade considerada pelo departamento de futebol para ser o substituto imediato de Maycon, caso o volante titular aceitasse a proposta do Flamengo. Porém, o jogador ficou e disputará posição com Fausto.

Fausto Vera em treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Apesar de ainda carregar status de "reserva", Fausto Vera foi elogiado pelo técnico português António Oliveira, após a vitória sobre o Santo André.

- Todos os jogadores para mim contam, são importantes e também todos passam pelos mesmos momentos, o resgate de confiança, do seu futebol. Conto com o Fausto e conto com todos os outros - afirmou o treinador, em entrevista depois do triunfo por 3 a 1 pelo Paulistão.

Em 2024, Fausto Vera foi considerado como uma possível "moeda de troca" na negociação entre Corinthians e Flamengo pelo volante Thiago Maia. Porém, o argentino está em processo de recuperar espaço e deve ser mais aproveitado. Com a camisa do Timão, ele soma 84 partidas, um gol e três assistências desde 2022.