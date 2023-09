Fábio Santos tem contrato com o Corinthians até o fim desta temporada e ainda não sabe se terá o vínculo renovado. A diretoria atual não vai abrir negociações pela extensão do acordo, deixando a decisão para a próxima administração, que será eleita no fim de novembro. No entanto, há chances do lateral ficar e assinar até o fim de 2024 com o Timão.