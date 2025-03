O Grêmio Recreativo Cultural e Escola de Samba Gaviões da Fiel Torcida, fundada em 1969, no bairro do Bom Retiro, vai entrar na avenida na madrugada deste domingo (2) no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, no segundo dos dois dias de desfile paulista do carnaval 2025. Prevista para ser a quarta escola de samba na ordem do desfile, a Gaviões deve entrar no Anhembi por volta das 1h45 (de Brasilia). Os Desfiles de Escola de Samba de São Paulo serão transmitidos pela TV Globo e pelo Globoplay.

Enredo e samba da Gaviões da Fiel

Este ano, a Gaviões da Fiel vai contar na avenida a história das máscaras africanas. O enredo vai usar o personagem de um espírito para viajar pelo continente negro mostrando essas máscaras.

Veja a letra do samba-enredo:

Compositores: Grandão, Sukata, José Rifai, Ovelha JB, Juliano, Guga Pacheco, Gabriel Lima, Japa Mooca, Wesley, Morganti, Andrezinho, B. Cardoso, Gladzik, Renne Rocha e Dentinho do Morro

Me fiz, emi caminheiro

fiel mensageiro, orunmilá, eu sou!

Chamei o senhor do itinerário

e vesti meu ideário

na poeira se alastrou

logo eu que forjei o amanhã

na floresta de nanã mascarados a dançar

assentei meu saber na sua fé

no ayê de gueledé, no feitiço de iyá

Eu segui essa banda

é alafi, sambará

maleme ê, ô maleme á

Quando alafin bradou a justiça de oyó

alujá roncou axé, no inimigo deu um nó

no palácio de xangô, egungun rodopiou

ebomim girou a saia, ayeye de iaô

Nas aldeias de marfim, os sagrados rituais

Pelos nossos ancestrais, uma áfrica em fúria

Um produto no mercado, o destino separado

Mas a lágrima de dor se transforma em bravura

Aos nosso filhos, herdeiros de luanda

De angola e matamba, chama de aluvaiá

Sou a revolta que não teme a demanda

Liberdade em aruanda é palavra deferida

Levo o axé dos meus ensinamentos

Pro futuro que se preza

Hoje a profecia é cumprida

Irin ajó emi ojisé… odara!

Irin ajó emi ojisé… ewá!

Meu gavião vai ao encontro do orun

Que na casa de ogum, é tempo de alafiar