Publicada em 10/05/2024 - 20:11 • São Paulo (SP)

Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, subiu o tom e rebateu as acusações feitas pelo presidente Augusto Melo, nesta sexta-feira (10).

Em vídeo postado nas redes sociais, Rubão negou as alegações de receber ingressos, enfatizando que estes eram destinados ao departamento de futebol do Corinthians para atender jogadores, autoridades e artistas e convidados.

- Ele disse que eu recebia 60 ingressos. Eu nunca recebi ingresso algum do Corinthians, quem recebia era o departamento (de futebol), e eram 40 ingressos. Esses 40 ingressos que o departamento recebia eram para atender jogadores, autoridades, artistas e as pessoas que chegavam de última hora de outros clubes pedindo ingresso. E mais, 90% desses ingressos eram devolvidos. Eu tenho no meu celular tudo registrado - comentou.

Rubão também esclareceu a polêmica envolvendo a saída de Matías Rojas. O ex-diretor do Corinthians alegou que só falou com o advogado do paraguaio, e encaminhou o caso para Fabinho Soldado, a pedido do presidente Augusto Melo

- Presidente falou que deixei o empresário dele por dez dias sem respostas. Eu nunca falei com ele. Sempre falei com o advogado do Rojas, o Dr. Rafael, e, a pedido do próprio presidente, eu deixei o caso e encaminhei para o Fabinho Soldado. Tenho tudo documentado no meu celular. Tudo isso está acontecendo por um simples fato: eles não conseguem esclarecer colchão, VaideBet e o porquê o marketing não consegue trazer um real para o Corinthians. O meu compromisso não é com presidente A, B, C ou D, o meu compromisso é com o Corinthians e com a torcida. Eu estou falando a verdade e o tempo vai mostrar para vocês quem está falando a verdade - disse o ex-diretor.

Sérgio Moura, diretor de marketing do clube, também foi alvo de Rubão. O ex-dirigente do Corinthians afirmou que o departamento de marketing não trouxe resultados expressivos ao clube.

- Tudo isso está acontecendo porque eles não conseguem esclarecer colchões, VaideBet, e o marketing não consegue trazer um real ao Corinthians. Meu compromisso não é com presidente A, B, C ou D, e sim com a torcida do Corinthians, o maior patrimônio do clube - concluiu Rubão