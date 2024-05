(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 17:36 • São Paulo (SP)

Com problemas de fluxo de caixa, o Corinthians quitou, nesta sexta-feira (10), todas as dívidas de direito de imagem e salários atrasados de abril que tinha com o elenco e a comissão técnica de António Oliveira. A informação foi divulgada pelo Meu Timão.

O valor de abril em relação aos direitos de imagem estava atrasado em nove dias. O salário pago pelo Corinthians aos atletas em carteira estava em dia. Segundo o balancete financeiro publicado pelo Timão, a dívida em direitos de imagem está avaliada em R$ 121,6 milhões.

Não é a primeira vez na temporada que o Corinthians tem dificuldades em pagar aos jogadores os direitos de imagem, que compõem parte dos salários dos jogadores. Em março, a diretoria do Corinthians usou o dinheiro da venda de Gabriel Moscardo para quitar as pendências financeiras com o atual elenco relacionadas a 2023 e 2024.

A situação causou desconforto na comissão técnica de António Oliveira. O Corinthians enfrenta o Flamengo no sábado (11), em duelo que marca o reencontro do técnico Tite com o Timão, no Maracanã.

Corinthians enfrenta o Flamengo pelo Brasileirão (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP)