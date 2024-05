Flamengo perde atacante para jogo contra o Corinthians e atleta vira dúvida para a Libertadores

Bruno Henrique desfalca o Flamengo diante do Corinthians por conta de uma entorse no pé esquerdo (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 15:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Bruno Henrique desfalca o Flamengo diante do Corinthians, pelo Brasileirão, neste fim de semana. O clube divulgou que o atleta sofreu uma entorse no pé esquerdo no duelo contra o Palestino.

Com isso, o camisa 27 também vira dúvida para o confronto decisivo diante do Bolívar, pela Libertadores. O jogador vinha sendo titular absoluto na equipe de Tite, enquanto Luiz Araújo era opção no banco de reservas para o treinador.

Pressionado, Tite reencontra o Corinthians em um confronto decisivo visando a sequência de temporada do Rubro-Negro. O comandante vive seu pior momento desde que chegou ao clube carioca e é alvo de muitos protestos.

Nesse momento, o Flamengo ocupa apenas a 7ª colocação do Brasileirão, enquanto o Timão está na 14ª posição. Em caso de vitória da equipe paulista, o Mais Querido seria ultrapassado na classificação.