Escalações de Corinthians x Mirassol: Ramón Díaz testa nova dupla de zaga em decisão

O Corinthians está escalado para o confronto contra o Mirassol, neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Ramón Díaz manteve a estratégia de usar a força máxima, mas foi obrigado a fazer mudanças.

O meia Rodrigo Garro foi poupado pela comissão técnica e Ramón Díaz optou por mudar o esquema tático e atuar com três atacantes. Romero ganhou a vaga do argentino e irá fazer parte do setor ofensivo com Memphis e Yuri Alberto.

Ramón Díaz irá testar uma dupla de zaga inédita na temporada. Após muitos problemas defensivos, o treinador argentino promoveu as entradas de Félix Torres e Gustavo Henrique, que ainda não havia atuado como titular neste ano.

O treinador argentino terá dois desfalques para o confronto decisivo. O volante Raniele está fora de combate desde a partida de ida da Pré-Libertadores, contra o Universidad Central, na Venezuela, para se recuperar de uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa direita. Além dele, o meia Igor Coronado está fora devido a uma lesão no tendão do adutor da perna direita.

A maior novidade ficará no banco de reservas. Fabrizio Angileri, lateral-esquerdo contratado e apresentado na sexta-feira (28), foi relacionado pelo treinador do Timão e está à disposição para entrar no decorrer da partida.

O Corinthians entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Carillo, Breno Bidon; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

Comandado interinamente por Ivan Baitello, o Mirassol não vence há seis jogos no Campeonato Paulista, sequência negativa que resultou na demissão de Eduardo Barroca. A equipe tenta se reestabelecer justamente no duelo decisivo e irá a campo com: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Clayson e Iury Castilho.

Decisão

O Corinthians lidera a classificação geral do Paulistão e por isso leva a vantagem de disputar o mata-mata como mandante. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O Timão não se classifica para a semifinal do torneio desde 2022.