Corinthians encara Mirassol para afastar críticas e encerrar jejum no Paulistão

O Corinthians enfrenta o Mirassol neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será na Neo Química Arena e vale o sossego do Timão após a conturbada classificação na Pré-Libertadores.

Na quarta-feira (26), o clube alvinegro venceu o Universidad Central por 3 a 2, na Neo Química Arena, e garantiu uma vaga para a Fase Preliminar 3 da Pré-Temporada, entretanto, o elenco saiu vaiado pela torcida que não gostou da postura do time.

O Corinthians teve a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista e busca uma vitória contra o Mirassol para recuperar o bom clima com a Fiel na sequência do torneio, que pode ter decisões na Neo Química Arena.

Para isso, Ramón Díaz deve repetir quase todo o time que jogou contra o Universidad Central com as principais estrelas do elenco. A única dúvida é Rodrigo Garro, que pode ser poupado por questões físicas. O Corinthians deve entrar em campo: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Breno Bidon e Igor Coronado; Memphis e Yuri Alberto

Yuri Alberto será titular do Corinthians contra o Mirassol (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Fim de seca no Paulistão

O Timão precisa vencer para avançar diretamente para a semifinal, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O Corinthians disputou 12 partidas na competição, venceu oito, empatou três e foi derrotado em apenas uma oportunidade.

A equipe de Ramón Díaz tem a missão de quebrar uma escrita recente ruim do Timão. O Corinthians não disputa uma semifinal de Paulistão desde 2022, quando ainda era comandando por Vítor Pereira e foi derrotado para o São Paulo. No último ano, o clube alvinegro foi eliminado na primeira fase, e em 2023, caiu nas quartas de final para o Mirassol.