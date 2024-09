Romero lamenta falta de confiança dentro do Corinthians: ‘Ninguém me escala em seu time ideal’

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 21/09/2024 - 20:39 • São Paulo (SP)

Autor de dois dos três gols da vitória do Corinthians sobre o Atlético-GO na tarde deste sábado (21), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, o atacante Romero celebrou o bom resultado, mas lamentou a falta de confiança que "todos" têm em seu futebol.

- Já acostumei. Ninguém escala o Romero no seu 'time ideal' do Corinthians, nem vocês [jornalistas]. Estou acostumado a isso de ninguém confiar. Minha trajetória dentro do clube foi assim, quase ninguém confiando. E estou aqui ajudando o time, fazendo gols importantes. Sempre quero que o Corinthians vença e saia dessa situação, independentemente de quem jogue. Seja Memphis, o Yuri, Garro... O mais importante é o Corinthians. Nunca reclamei de ficar no banco, jogar cinco ou 90 minutos - disse Romero.

O paraguaio também citou o fato de o Corinthians estar brigando contra o rebaixamento no Nacional. Segundo ele, o Timão não precisa passar por isso e que tudo deve melhorar.

- Estamos trabalhando muito forte para tirar o Corinthians dessa situação incômoda. O clube não precisa passar por isso. A única forma é sairmos juntos disso. Com esse apoio, essa torcida que temos, fica ainda mais fácil. Estávamos ansiosos para abrir o marcador logo, e o gol acabou saindo no último lance do primeiro tempo. Corinthians é assim, tem que acreditar sempre. Vamos lutar até fim e fazer de tudo para tirar o Corinthians dessa. O elenco sabe disso, quem chegou agora também sabe como é o Corinthians - completou o atacante.