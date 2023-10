Já no lado da situação, que tem André Luiz de Oliveira, o André Negão, como aspirante à presidência do Corinthians, a definição de um gerente passará diretamente pela escolha do diretor de futebol. De acordo com o estatuto do clube alvinegro, essa função não pode ser remunerada. Existem boas chances do ex-presidente Andrés Sanchez ocupar essa função e voltar a ser o homem forte do futebol no Timão.