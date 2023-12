Augusto deve se reunir nos próximos dias com Mano Menezes e irá levar em consideração a opinião do treinador sobre o futuro do camisa 8. Preocupado com a condição física de Renato Augusto, a ideia inicial do novo mandatário alvinegro é oferecer um contrato de produtividade ao meia. Eleito com o discurso de renovar o elenco, Augusto também estuda não oferecer uma renovação ao atleta de 35 anos.