Ramón Diáz exalta partida de Hugo Souza, goleiro do Corinthians: ‘Grande nível’

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 01:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Com muita emoção, o Corinthians bateu o Grêmio nos pênaltis e avançou na Copa do Brasil. Com a grande atuação de Hugo Souza, tanto no tempo normal, quanto nas penalidades, Ramón Díaz não poupou elogios ao goleiro da equipe.

– Desde o primeiro momento que Hugo chegou ao Corinthians, sabíamos que é um grande goleiro. Desde o primeiro minuto lhe demos a titularidade, consideramos que sua capacidade, sua forma de jogar nos dá tranquilidade. E aos poucos vamos obtendo os resultados, hoje foi incrível, não só ele, mas todos os jogadores na definição de pênaltis. Estou contente por ele, está em grande nível. Espero que os jogadores sigam trabalhando para conseguir bom resultado – declarou Ramón Díaz.

O treinador também falou se irá priorizar, ou não alguma competição até o fim da temporada.

– É complicado, a gente já sabia que era assim. Hoje tentemos dar descanso a parte do grupo. Sábado sabemos que temos uma final. Todo o grupo faz o mesmo. Cada um sabe o que tem que fazer, isso nos dá tranquilidade. Agora temos que ir para o jogo de sábado, depois vemos o que acontece nas Copas. Em time grande não tem respiro nunca. Hoje demos chances a um grupo que não vinha a altura, mas respondeu bem. A prioridade para a gente é o Brasileirão, mas a classificação nos ajuda a crescer animicamente. Vamos planejando jogo a jogo – declarou Emiliano Díaz.

Corinthians elimina o Grêmio nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O Corinthians avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (07), no Couto Pereira, em Curitiba, o Timão garantiu a classificação após vencer o Grêmio nos pênaltis após mais um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar.

A decisão foi para os pênaltis após os times empatarem em 0 a 0 novamente. Nas penalidades, o Corinthians aproveitou todas as batidas, já o Grêmio desperdiçou com Edenilson, Cristaldo e Pavón.

Com a classificação, o Timão aguarda seu próximo adversário, que será definido através de sorteio.

A próxima fase deve acontecer entre o final de agosto e as primeiras semanas de setembro.

Agora os times viram a página e focam no Campeonato Brasileiro. Classificado, o Corinthians ganha ânimo para fugir da zona de rebaixamento. Na 18ª colocação, com 20 pontos conquistados, busca uma vitória na próxima rodada, quando encara o Red Bull Bragantino. Já o Grêmio quer se afastar do Z-4 e enfrenta o Cuiabá. Na próxima semana, o Tricolor entra em campo pela Libertadores, contra o Fluminense.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO x CORINTHIANS

OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 7 de agosto de 2024, às 21h30;

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

⚽ ESCALAÇÕES:

GRÊMIO (Técnico: RENATO PORTALUPPI)

Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Dodi, Cristaldo e Reinaldo; Pavon e Soteldo

CORINTHIANS (Técnico: RAMÓN DÍAZ)

Hugo Souza; Fagner, Cacá, André Ramalho e Hugo; Ryan, Alex Santana, Ryan e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto

