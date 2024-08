Ramón Díaz preparou o time para enfrentar o Juventude no próximo domingo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 19:07 • São Paulo (SP)

O técnico Ramón Díaz encerrou a preparação do Corinthians para o jogo contra o Juventude, no próximo domingo, às 16h (Brasília), na Neo Química, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Devido a uma suspensão, Romero não irá a campo, e Yuri Alberto está fora por conta de uma cirurgia para retirada da vesícula.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após ativação física na academia, o treinador comandou um exercício tático com todo o elenco no gramado. Além de um exercício de finalizações, jogadas de bola parada defensivas e ofensivas também foram trabalhadas.

Ao que tudo indica, Wesley deve jogar na vaga de Romero, e Giovane e Pedro Raul - que treinou normalmente após ser desfalque com dor no joelho direito contra o Grêmio - disputam a vaga de Yuri Alberto no ataque titular no jogo deste domingo, contra o Juventude. Lembrando que o zagueiro Cacá retorna de suspensão, mas provavelmente começará no banco de reservas.

Camisa Nike Cornthians I 2024 Camisa Nike Cornthians I 2024 Aproveite para garantir a camisa oficial deste ano do Timão. A partir de R$ 189,99

– A expectativa é grande. Sabemos da responsabilidade deste mês, serão muitos jogos. O time vai precisar de todos. Estamos preparados para isso. Todo jogo é importante. Estaremos na nossa casa e vamos nos impor bastante. Trabalhamos bem nessa semana. Creio que vamos sair com os três pontos e, logo em seguida, pensar no mata-mata da quarta-feira – disse Giovane.

Provável time titular

Hugo Souza, Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Raniele, Alex Santana, Charles (Ryan) e Rodrigo Garro; Wesley e Giovane.

Corinthians treinou o time que vai nfrentar o Juventude, neste domingo (4) (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Com 19 pontos, o Timão abre a rodada na 15ª colocação, apenas um ponto acima do primeiro time na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Timão abre a rodada na 15ª colocação, com 19 pontos conquistados.