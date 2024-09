Ramón Díaz confia na defesa forte do Corinthians contra o São Paulo

Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 26/09/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

Em meio a um cenário de incertezas onde a euforia por estar classificado para as semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana contrasta com a dificuldade no Brasileiro, onde o time está na zona de rebaixamento, o Corinthians tem mostrado sinais de recuperação.

Com três jogos seguidos sem ser vazado, incluindo dois jogos intensos contra o Fortaleza nas quartas de final da Copa Sul-Americana, a equipe do Parque São Jorge tem demonstrado uma resiliência admirável. Sob o comando de Ramón Díaz, a defesa encarnou um reflexo de um novo espírito que parece ter tomado conta do ambiente do clube.

A alegria de Díaz é tanta que elogiou até quem não jogou contra o Fortaleza. — Estou muito contente porque tanto o Gustavo quanto o Cacá jogaram na semana passada e foram muito bem. Temos quatro zagueiros de alto nível, com quem posso rodar. A exigência é para todos, não só para os que jogaram hoje, mas também para os que jogaram na partida passada, onde pudemos vencer — analisou o comandante alvinegro.

Essa flexibilidade tática e a profundidade do elenco oferecem ao treinador a liberdade de experimentar diferentes formações.

— Pudemos mudar taticamente pela qualidade que temos. Sabemos que temos bons meio-campistas com geradores de futebol e isso permite mudar. Os jogadores são inteligentes, e nesse momento precisamos resolver — falou Díaz, após a classificação contra o Fortaleza.

Agora, a equipe se prepara para um grande desafio na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, um embate que vai além dos três pontos em jogo. O Corinthians enfrentará o São Paulo no domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O duelo é visto como uma oportunidade não apenas para consolidar a boa fase defensiva, mas também para afirmar-se em condições adversas e quem sabe sair da zona de rebaixamento.