Raio-X: o que esperar do Corinthians no Brasileirão 2026
Timão estreia contra o Bahia
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians faz sua estreia no Brasileirão nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), contra o Bahia. A partida terá mando do Timão, mas será disputada fora da Neo Química Arena. Pensando na Supercopa Rei, o duelo foi marcado para a Vila Belmiro, garantindo ao clube o mesmo período de descanso do Flamengo antes da decisão nacional, no dia 1º de fevereiro.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Para atuar na casa do Peixe, os dois clubes fizeram um acordo: o Santos atuou na Neo Química Arena contra o RB Bragantino e, em contrapartida, o Timão utilizará o estádio santista na estreia do Nacional. Para atuar no mesmo dia que o Rubro-Negro, o Corinthians optou por mandar o jogo fora da capital paulista, pois a Polícia Militar do Estado de São Paulo não permite dois jogos de times paulistas na cidade no mesmo dia - São Paulo x Flamengo acontecerá no Morumbis.
Na última temporada, o Corinthians encerrou o Brasileirão na 13ª posição e chega a 2026 com o objetivo de fazer uma campanha mais consistente.
Elenco
Goleiros
- 1 - Hugo Souza - 26 anos
- 40 - Felipe Longo - 20 anos
- 51 - Kauê - 21 anos
Laterais
- 21 - Matheus Bidu - 26 anos
- 46 - Hugo - 28 anos
- 2 - Matheuzinho - 25 anos
- 20 - Pedro Milans - 23 anos
Zagueiros
- 5 - André Ramalho - 33 anos
- 13 - Gustavo Henrique - 32 anos
- 3 - Gabriel Paulista - 35 anos
- 25 - Cacá - 26 anos
Meias
- 14 - Raniele - 29 anos
- 70 - José Martínez - 31 anos
- 7 - Breno Bidon - 20 anos
- 23 - Matheus Pereira - 23 anos
- 49 - André - 19 anos
- 19 - André Carrillo - 34 anos
- 8 - Rodrigo Garro - 28 anos
Atacantes
- 9 - Yuri Alberto - 24 anos
- 10 - Memphis Depay - 31 anos
- 56 - Gui Negão - 18 anos
- 18 - Pedro Raul - 29 anos
➡️ Aposte na vitória do Corinthians na estreia do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Mudanças
Desde o último ano, o Corinthians passou por modificações no elenco. O clube alvinegro perdeu Maycon, que se transferiu para o Atlético Mineiro, enquanto Romero, Talles Magno e Fabrizio Angileri tiveram seus contratos encerrados e não permanecem para 2026.
Por outro lado, o Timão se movimenta no mercado. O clube alvinegro contratou Gabriel Paulista, Matheus Pereira e Pedro Milans. Além disso, o Corinthians acertou bases salariais com o atacante Kaio César e o volante Alisson e aguarda detalhes burocráticos para os anúncios.
Treinador
Dorival Júnior ganhou força no cargo após o título da Copa do Brasil na última temporada. O treinador chegou em abril do último ano, chegou a oscilar no Brasileirão, quando terminou na 14ª colocação, mas reafirmou seu espírito 'copeiro'.
Na última temporada, o treinador chegou a pedir quatro reforços, mas, por conta do transfer ban, recebeu apenas Vitinho. Para este ano, com a chegada de Marcelo Paz, passou a ser mais ouvido internamente e deve contar com um elenco mais completo.
O que esperar?
O Corinthians terá que dividir as atenções com outras três competições: o Paulistão, a Copa do Brasil e a Libertadores. No último ano, o Timão focou nas competições de mata-mata, roteiro que pode se repetir em 2026.
Estrangeiros
O Corinthians conta com cinco atletas estrangeiros em seu elenco: Pedro Milans (Uruguai), José Martínez (Venezuela), André Carrillo (Peru), Rodrigo Garro (Argentina) e Memphis (Holanda). Camisa 10, o atacante é apontado como a principal arma do Timão para a temporada. No entanto, tem contrato apenas até julho e pode deixar o clube após a disputa da Copa do Mundo.
Média de Idade
O elenco do Corinthians tem média de idade de 26,4 anos, considerando os 22 jogadores atualmente à disposição. O número reflete um grupo equilibrado, que mescla atletas experientes, como André Carrillo, Gabriel Paulista e Memphis, com nomes mais jovens formados no clube ou recém-integrados ao profissional, caso de Breno Bidon, André e Pedro Milans.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias