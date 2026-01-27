Raio-X: o que esperar do Corinthians no Brasileirão 2026

O Corinthians faz sua estreia no Brasileirão nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), contra o Bahia. A partida terá mando do Timão, mas será disputada fora da Neo Química Arena. Pensando na Supercopa Rei, o duelo foi marcado para a Vila Belmiro, garantindo ao clube o mesmo período de descanso do Flamengo antes da decisão nacional, no dia 1º de fevereiro.

Para atuar na casa do Peixe, os dois clubes fizeram um acordo: o Santos atuou na Neo Química Arena contra o RB Bragantino e, em contrapartida, o Timão utilizará o estádio santista na estreia do Nacional. Para atuar no mesmo dia que o Rubro-Negro, o Corinthians optou por mandar o jogo fora da capital paulista, pois a Polícia Militar do Estado de São Paulo não permite dois jogos de times paulistas na cidade no mesmo dia - São Paulo x Flamengo acontecerá no Morumbis.

Na última temporada, o Corinthians encerrou o Brasileirão na 13ª posição e chega a 2026 com o objetivo de fazer uma campanha mais consistente.

Elenco

Goleiros

1 - Hugo Souza - 26 anos

40 - Felipe Longo - 20 anos

51 - Kauê - 21 anos

Laterais

21 - Matheus Bidu - 26 anos

46 - Hugo - 28 anos

2 - Matheuzinho - 25 anos

20 - Pedro Milans - 23 anos

Zagueiros

5 - André Ramalho - 33 anos

13 - Gustavo Henrique - 32 anos

3 - Gabriel Paulista - 35 anos

25 - Cacá - 26 anos

Meias

14 - Raniele - 29 anos

70 - José Martínez - 31 anos

7 - Breno Bidon - 20 anos

23 - Matheus Pereira - 23 anos

49 - André - 19 anos

19 - André Carrillo - 34 anos

8 - Rodrigo Garro - 28 anos

Atacantes

9 - Yuri Alberto - 24 anos

10 - Memphis Depay - 31 anos

56 - Gui Negão - 18 anos

18 - Pedro Raul - 29 anos

Memphis Depay é um dos pilares do Corinthians para o confronto (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)

Mudanças

Desde o último ano, o Corinthians passou por modificações no elenco. O clube alvinegro perdeu Maycon, que se transferiu para o Atlético Mineiro, enquanto Romero, Talles Magno e Fabrizio Angileri tiveram seus contratos encerrados e não permanecem para 2026.

Por outro lado, o Timão se movimenta no mercado. O clube alvinegro contratou Gabriel Paulista, Matheus Pereira e Pedro Milans. Além disso, o Corinthians acertou bases salariais com o atacante Kaio César e o volante Alisson e aguarda detalhes burocráticos para os anúncios.

Gabriel Paulista foi apresentado pelo Corinthians recentemente (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Treinador

Dorival Júnior ganhou força no cargo após o título da Copa do Brasil na última temporada. O treinador chegou em abril do último ano, chegou a oscilar no Brasileirão, quando terminou na 14ª colocação, mas reafirmou seu espírito 'copeiro'.

Na última temporada, o treinador chegou a pedir quatro reforços, mas, por conta do transfer ban, recebeu apenas Vitinho. Para este ano, com a chegada de Marcelo Paz, passou a ser mais ouvido internamente e deve contar com um elenco mais completo.

Dorival Júnior segue no comando do clube alvinegro (Foto: Agência Corinthians)

O que esperar?

O Corinthians terá que dividir as atenções com outras três competições: o Paulistão, a Copa do Brasil e a Libertadores. No último ano, o Timão focou nas competições de mata-mata, roteiro que pode se repetir em 2026.

Estrangeiros

O Corinthians conta com cinco atletas estrangeiros em seu elenco: Pedro Milans (Uruguai), José Martínez (Venezuela), André Carrillo (Peru), Rodrigo Garro (Argentina) e Memphis (Holanda). Camisa 10, o atacante é apontado como a principal arma do Timão para a temporada. No entanto, tem contrato apenas até julho e pode deixar o clube após a disputa da Copa do Mundo.

Memphis é a esperança de gols do Timão para o Brasileirão (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)

Média de Idade

O elenco do Corinthians tem média de idade de 26,4 anos, considerando os 22 jogadores atualmente à disposição. O número reflete um grupo equilibrado, que mescla atletas experientes, como André Carrillo, Gabriel Paulista e Memphis, com nomes mais jovens formados no clube ou recém-integrados ao profissional, caso de Breno Bidon, André e Pedro Milans.