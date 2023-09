O Brasileirão de 2005 foi um dos mais emocionantes, polêmicos e manchados da história. Em campo, 22 equipes repetiram o regulamento de pontos corridos. Fora dele, a Máfia do Apito abalou com as estruturas do futebol nacional. Durante o campeonato, o árbitro Edílson Pereira de Carvalho foi preso em uma operação da polícia por manipular resultados dos jogos em que atuou para que empresários de sites de apostas pudessem lucrar mais. Em uma decisão polêmica e inédita em toda a história do futebol, o STJD determinou a anulação dos 11 jogos apitados pelo árbitro envolvido nas acusações. Estes jogos alteraram toda a configuração final da tabela de classificação. Sem a anulação, o Internacional teria quebrado 26 anos de jejum de títulos brasileiros. Com a anulação, o Corinthians terminou como tetracampeão. E com uma equipe com Tevez, Mascherano e Nilmar não poderia ser diferente. Antes da confirmação do título, o Corinthians ainda protagonizou dois jogos históricos no estádio em que era mandante: a goleada por 7 a 1 sobre o Santos na 37ª rodada, e o empate em 1 a 1 com o Internacional na 40ª rodada. Esta partida foi considerada a final do campeonato, e também teve a sua polêmica, o pênalti que Fábio Costa teria cometido sobre o volante Tinga, mas que o árbitro não marcou, e ainda expulsou o colorado. O tetra corinthiano aconteceu na última rodada, na derrota para o Goiás por 3 a 2 no Serra Dourada. O Internacional também perdeu seu jogo (1 a 0 para o já rebaixado Coritiba), e a combinação de resultados permitiu a festa do Corinthians pelo título, apesar de toda a turbulência.