Presidente aprova grupo do Corinthians e acredita em título da Sul-Americana

Augusto esteve em Luque, no Paraguai, sede da Conmebol (Foto: Jose Manoel Idalgo)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 23:13 • São Paulo (SP)

Com caminho definido na Sul-Americana 2024, o Corinthians conheceu seus adversários no torneio internacional. O presidente Augusto Melo aprovou o grupo do Timão, especialmente pela logística.

De acordo com o mandatário alvinegro, o deslocamento é um ponto favorável à equipe na competição. A delegação corintiana viajará para Argentina, Uruguai e Paraguai e enfrentará Argentino Juniors, Racing e Nacional. Mesmo assim, ele ponderou que atualmente o futebol é equilibrado, e o Corinthians não terá vida fácil na Sul-Americana.

- Gostei muito da logística. Grupo é complicado, futebol hoje é equilibrado. Em termos de logística foi muito bom - afirmou, em entrevista à ESPN nesta segunda-feira (18).

Augusto Melo também enalteceu a importância da Sul-Americana e demonstrou estar otimista com a possibilidade do Corinthians conquistar o título do torneio.

- Acho que a tendência é crescer cada vez mais a Sul-Americana, principalmente para os brasileiros. O Corinthians não tem ainda esse título e quer buscar. Nosso time está cada vez mais criando corpo. Quem sabe esse título não podemos buscar - concluiu.

Augusto Melo gostou do grupo do Corinthians na Sul-Americana (Foto: Divulgação)

CONFIRA OS GRUPOS DA SUL-AMERICANA 2024

Grupo A

Defensa y Justicia (ARG)

Independiente Medellín (COL)

Cesar Vallejo (PER)

Always Ready (BOL)

Grupo B

Cruzeiro

Unión La Calera (CHI)

Universidad Católica (EQU)

Alianza FC (COL)

Grupo C

Internacional

Delfín (EQU)

Belgrano (ARG)

Real Tamayapo (BOL)

Grupo D

Boca Juniors (ARG)

Fortaleza

Nacional Potosí (BOL)

Sportivo Trinidense (PAR)

Grupo E

Athletico-PR

Danúbio (URU)

Sportivo Ameliano (PAR)

Rayo Zuliano (VEN)

Grupo F

Corinthians

Argentino Juniors (ARG)

Racing (URU)

Nacional (PAR)

Grupo G

Lanús (ARG)

Metropolitanos (VEN)

Cuiabá

Deportivo Garcilaso (PER)

Grupo H