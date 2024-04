Por que o Corinthians aposta que voltará à elite do futebol sul-americano

Corinthians encara o Atlético-MG, na Neo Química Arena, pela partida de estreia do Brasileirão 2024 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Com o Campeonato Brasileiro à porta, o Corinthians vislumbra sua melhor oportunidade para retornar à Copa Libertadores e, consequentemente, figurar entre a elite do futebol sul-americano.

Após lutar contra o descenso à segunda divisão na última temporada, o clube passou por um substancioso processo de reformulação. Augusto Melo, que assumiu a presidência em dezembro, se desfez de jogadores renomados como Renato Augusto e Gil, contratou 11 atletas e reestruturou o elenco, que, segundo o mandatário, está pronto para "brigar por tudo" em 2024.

- Vamos disputar tudo, estamos criando essa credibilidade para contratar grandes nomes. Hoje, já temos um elenco muito bom, competitivo. Até entrosar, com pessoas de fora, novo treinador, precisa de treino, ganhar entrosamento. O Corinthians vem muito forte para disputar tudo - comentou Augusto Melo, em entrevista ao podcast Pod Pah.

Com um retrospecto aquém das expectativas em competições mata-mata recentemente, vide a eliminação na fase de grupos da última Libertadores e as quedas na Copa do Brasil e Sul-Americana, o Corinthians vê no G6 do Brasileirão a oportunidade plausível de retornar ao maior torneio de clubes da América.

Ao invés do poder de decisão individual dos jogadores, a aposta é o entrosamento entre as peças sob comando de Antonio Oliveira, de quem se espera a montagem de uma equipe equilibrada e que consiga disputar as primeiras colocações.

O início de campeonato se torna essencial porque os principais candidatos ao título estão com atenção dividida. A começar pelo Atlético-MG, adversário do domingo, que sonha com o segundo título da Copa Libertadores.

Corinthians recebe o Atlético-MG neste domingo (14), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Nelson Almeida / AFP

