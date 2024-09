Por que o Corinthians aposta em Depay para fugir do rebaixamento

(Foto: JOHN THYS / POOL / AFP)







O Corinthians negocia a contratação do atacante holandês Memphis Depay, de 30 anos, que está livre no mercado desde o fim do seu contrato com Atlético de Madrid, da Espanha.

O Timão aposta que a chegada de um nome de peso possa ajudar o ataque do time a melhorar seus números no Brasileirão.

Até o momento, o Alvinegro marcou apenas 22 gols no campeonato, ocupando a posição de terceiro pior ataque, atrás apenas do Atlético Goianiense, com 21, e do Fluminense, com 20 gols marcados.

Com apenas 30 anos, Depay já é o segundo maior marcador da seleção holandesa. Foram 46 gols até o momento. Ele já disputou duas Copas do Mundo, a de 2014 e 2022, e marcou em 3 gols em nove jogos. Inclusive, ele foi o atleta mais jovem a marcar pela Holanda na competição. Memphis balançou as redes com apenas 20 anos em um jogo contra a Austrália, em 2014.

O atacante também participou de duas Eurocopas, tendo marcado 3 gols e 10 jogos.

Na temporada 2020/21, a última em que Depay foi a grande estrela de seu clube, na época o Lyon, ele marcou 22 gols em 40 partidas. A boa atuação naquela temporada rendeu a ele a transferência para o Barcelona.

Dos atacantes que estão hoje no Corinthians, o artilheiro da equipe no Brasileiro é Yuri Alberto, com apenas 4 gols, seguido por Ángel Romero, com 3.

Conhece a casa

Memphys Depay já jogou e marcou gol na Neo Química Arena. Ele foi o responsável pelo segundo gol da vitória da Holanda sobre o Chile por 2 a 0 na fase de grupo da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.