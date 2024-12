Paulinho explica como se preparou para ser coordenador técnico do Mirassol

Paulinho, ex-jogador do Corinthians, assumiu o cargo de coordenador técnico do Mirassol, equipe que acabou de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador vem se preparando para novos cargos desde sua primeira lesão, em 2021. Além de fazer cursos na área de gestão esportiva antes mesmo de se aposentar.

O jogo de despedida de Paulinho aconteceu no último sábado (21), no Estádio do Canindé, e contou com a presença de ex-companheiros do Corinthians e da Seleção Brasileira. Durante a coletiva de imprensa, o homenageado comentou sobre o novo cargo que assumiu no Mirassol.

"Quando eu tive a primeira lesão, eu comecei os estudos. Na segunda, fui um pouquinho mais a fundo e agora completou três anos e eu estou muito convicto e muito preparado para exercer a função. Eu enxerguei em alguns clubes que a comunicação fica muito distante, entre comissão técnica, entre diretoria, departamento médico, então é isso que eu vou fazer" afirmou.

Paulinho ainda comentou que já possui planos e metas para o Mirassol em 2025: chegar na fase de mata-mata do Paulista e se manter na Série A do Brasileirão.

Paulinho é o novo coordenador técnico do Mirassol (Foto: Daniel Augusto Jr./Ag.Corinthians)

Como diz o ditado 'Bom filho a casa retorna', Paulinho foi questionado sobre talvez um dia trabalhar no Corinthians e não descartou a possibilidade.

"Sobre trabalhar no Corinthians, eu sempre deixei as coisas acontecerem muito natural na minha vida quando eu estava jogando e agora, do outro lado, também. Vai ser natural, se tiver que acontecer vai acontecer. E se não acontecer eu vou ficar feliz porque é um clube que me proporcionou coisas incríveis. Se um dia acontecer, vai ser com muito carinho e muito amor" afirmou o ex-jogador.

