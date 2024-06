Patrocinadora notifica Corinthians e ameaça tomar medida dura contra o clube

Corinthians vive relação conturbada com a VaideBet (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 14:09 • São Paulo (SP)

Patrocinadora máster do Corinthians, a VaideBet notificou o clube com relação a uma cláusula contratual anticorrupção entre as partes. Segundo o "ge", a casa de apostas ameaça rescindir o vínculo com o clube.

Diretor executivo da empresa, José André da Rocha Neto assinou o documento com o advogado Plinio Augusto Lemos Jorge. A dupla entende que as recentes notícias envolvendo escândalos no Timão pode ser prejudicial à marca.

Há algumas semanas, o "Blog do Juca Kfouri" denunciou que a Rede Social Media Design, empresa que intermediou as conversas entre Corinthians e VaideBet, repassou parte do valor recebido a uma firma chamada Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda. Esse fato configuraria a violação da cláusula anticorrupção.

A Polícia Civil investiga as supostas irregularidades, assim como o Conselho Deliberativo do Corinthians. O clube assinou contrato com a casa de apostas até 2026 e já recebeu R$ 60 milhões desde que a parceria foi assinada.