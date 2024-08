Para sair da crise no Brasileirão, Corinthians mira confronto contra o Flamengo: ‘vai ser uma guerra’

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 05:15 • São Paulo (SP)

O Corinthians recebe o Flamengo, neste domingo (1º), pela 25º rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h na Neo Química Arena. A situação do Timão no campeonato tem gerado preocupação, ainda na zona de rebaixamento conquistou apenas quatro vitórias até aqui.

O Flamengo, por sua vez, tem o segundo melhor ataque da competição e soma 44 pontos na quarta posição da tabela, empatado com o rival Palmeiras.

Situação no Brasileirão

Entre as diversas polêmicas envolvendo o nome do clube, o futebol apresentado pelo Corinthians não tem agradado aos torcedores. No momento atual, o Alvinegro disputa três competições, entre elas a Série A do Campeonato Brasileiro, a qual luta para permanecer em 2025.

Em 24 partidas, soma 22 pontos, tem 30% de aproveitamento na competição e está entre as equipes que menos venceu na competição com apenas quatro vitórias. O cálculo estimado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para as chances de rebaixamento do Corinthians é de 67,4%

Ao final do campeonato, a média de pontos dos ocupantes da 16º posição na tabela é entre 44 e 46 pontos. Para atingir essa pontuação, o Alvinegro precisa somar mais 22 pontos, nesse caso, uma possibilidade é vencer pelo menos oito jogos das próximas 14 partidas. O que pode sofrer alterações caso outras equipes realizem melhores pontuações.

Com isso, o Corinthians irá enfrentar uma sequência de "finais" a cada rodada em busca da permanência na elite do futebol brasileiro. Ramon Díaz fala sobre o foco nos próximos duelos.

– A gente está na Sul-Americana ainda brigando, estamos vivos na Copa do Brasil e domingo temos uma final, vai ser uma guerra. Vamos fazer um grande jogo, não tenho dúvida, está mentalizado que tem uma guerra, quando se joga esse tipo de final é vida e morte. Vamos dar a vida no domingo para dar alegria a todos .

Retrospecto do Corinthians

Pelo Brasileirão, a equipe de Ramon Díaz faz série de seis jogos sem vitórias e o último confronto foi contra o líder Fortaleza, o qual irá encontrar novamente na fase de quartas de final da Sul-Americana.

Pela Copa do Brasil, o Corinthians foi à Caxias do Sul disputar as quartas de final da competição. Em jogo de ida, o Timão terminou sendo derrotado pelo Juventude, que com o placar de 2 a 1 levará a vantagem para a partida da decisão em São Paulo.