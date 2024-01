- Me passaram que é uma família ganhadora que passou momentos difíceis. Se Deus quiser este ano vamos ganhar, é uma família e estamos trabalhando para ser campeões. Gostei muito da torcida, é muita pressão. Acho que merecem um título, que joguemos bem. Nos apoiam todos os dias. Com a pressão temos que jogar e resolver em campo. Primeira vez em um clube tão grande, a melhor torcida do país e sinto que com trabalho vamos fazer as coisas bem - disse Palacios.