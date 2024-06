Palacios é submetido a nova cirurgia no Corinthians; veja prazo de retorno

Diego Palacios durante treinamento do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 16:22 • São Paulo (SP)

O Corinthians anunciou, na tarde desta quarta-feira (19), que Diego Palacios foi submetido a novo procedimento cirúrgico para correção de uma lesão crônica na cartilagem do joelho esquerdo, agravada após um trauma sofrido durante atividades da equipe.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A artroscopia, realizada no Hospital São Luiz, foi conduzida pelo Dr. Joaqui Grava e por Daniel Rosales, médico equatoriano que acompanha a carreira do lateral-esquerdo desde os 15 anos. Após a intervenção, Ana Carolina Ramos e Cortê, chefe do departamento médico do Corinthians, detalhou a situação do atleta.

- O Palácios veio com uma lesão de cartilagem e essa lesão se tornou mais exposta a partir do momento daquele jogo contra o São Bernardo, que ele teve uma entorce de joelho e ele teve uma lesão de menisco - afirmou Ana Carolina Ramos e Cortê.

- Conseguimos deixar o Palácios em condições de treinamentos, mas sempre o joelho um pouquinho, mais inchado um dia, um pouquinho mais de dor. A gente conseguia controlar bem, até que ele conseguiu fazer parte de uma sessão de treinamentos, foi liberado. Mas em um treinamento recente, ele teve um novo trauma no joelho, onde essa lesão foi ainda mais exposta. E a gente entendeu que era o momento de parar, de dar um passo para trás, de tratar - completou.

O lateral-esquerdo não teve um prazo de recuperação definido pelo departamento médico do clube, mas a tendência é que o jogador fique à disposição da comissão técnica apenas no fim da atual temporada. Segundo Ana Carolina Ramos e Cortê, a recuperação varia conforme cada caso específico.

- É super complicado dar prazo. A gente fala de evolução natural da doença que pode estimar o retorno, mas a gente tem casos que às vezes voltam mais rápido, às vezes demora um pouco mais. Essa cirurgia dessa técnica de microfratura a gente está falando de aproximadamente quatro a cinco meses, podendo ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. A gente vai trabalhar para entregar o Palácios o mais rápido possível, na melhor condição possível - finalizou.

Palacios Durante treinamento do Corinthians no CT Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians