Corinthians e Bahia estão na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. A situação do Timão é mais confortável, pois a equipe de Mano Menezes está na 11ª posição, com 44 pontos. Já o Tricolor de Aço tem 38 pontos, com apenas um ponto de vantagem para o Cruzeiro, primeiro time dentro do Z4. No primeiro turno do Brasileirão, Bahia e Corinthians empataram sem gols na Arena Fonte Nova.