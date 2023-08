Alvo do Napoli, da Itália, o zagueiro Murillo deve mesmo permanecer no Corinthians. O jogador fica no clube alvinegro, até o fim do ano. O Timão não chegou a um acordo com os italianos que agradasse as duas partes. Assim, o negócio não evoluiu. O grande impasse foi o desejo corintiano de, mesmo vendendo o atleta, tê-lo até o fim da temporada, em dezembro.