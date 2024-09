‘Não vai ficar assim’, promete presidente do Corinthians sobre mudança na Copa do Brasil

Presidente do Corinthians se pronuncia sobre troca de data feita pela CBF. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 19:57 • São Paulo (SP)

Após a derrota do Corinthians para o São Paulo por 3 a 1 neste domingo (29), na Arena BRB Mané Garrincha, o presidente do Timão, Augusto Melo, concedeu entrevista ao programa Apito Final, da Band, e voltou a reclamar a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de alterar a data da semifinal da Copa do Brasil a pedido do Flamengo.

- Se eles (Flamengo) têm problema com jogadores para jogar conosco na quarta-feira, por que que eles querem jogar contra o Fluminense nesse dia? É um absurdo, né? Se eles não podem jogar Copa do Brasil na quarta, por que que eles podem jogar o Campeonato Brasileiro? É uma inversão de valores tremenda. É um absurdo o que estão fazendo com a gente. Estamos estudando a melhor forma de entrar. O que a gente quer deixar claro é o seguinte: não vai ficar assim! Pode ter certeza disso! E não para por aí - declarou o presidente.

Augusto Melo explicou quais serão os próximos passos do Corinthians para tentar solucionar a questão.

- A CBF vai nos falar amanhã. A gente tá esperando uma ligação deles. O presidente disse hoje para mim que amanhã o Diretor de Competições vai nos ligar e a gente vai ter uma conversa, então vamos aguardar isso. A gente depende deles agora. É o que eu sempre disse, o Corinthians não vai ficar quieto, o Corinthians não vai admitir isso que estão fazendo. Então vão ter atitudes aí que eu acho que pode complicar algumas situações também - afirmou.

Para Augusto, a CBF está "rasgando o próprio regulamento" ao decidir inverter as datas da segunda partida da semifinal da Copa do Brasil com a 30ª rodada do Brasileirão.

- O Corinthians vai cumprir o regulamento isso não tem a dúvida. O que nós queremos é simples assim: cumprir o regulamento, senão não adiantava nada ter ido lá naquele sorteio, ter entendido o mando de jogo, todas essas coisas. Acho que tem que se cumprir o regimento. Estão rasgando o regimento deles, rasgando o próprio regulamento. É um absurdo! Nós não vamos aceitar isso - protestou o mandatário.

Questionado se o time pode se recusar a entrar em campo no segundo jogo, o presidente negou que haja essa possibilidade. Ele também explicou que tentou contato na sexta-feira (28) com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, mas que não obteve sucesso.

- Nós ligamos sexta-feira o dia inteiro para ele. Ele chegou até a desligar o telefone. Eu acho que teve uma falta de respeito tremenda com a instituição do Corinthians e nós não vamos admitir isso. Vamos esperar ele ligar na segunda-feira para a gente ver o que vai acontecer.

- Pra você ter uma ideia, a conversa começou porque nós estávamos ligando pra eles pra conseguir a liberação dos ingressos. Até a liberação dos ingressos eles seguraram. Eu tive que ligar para o Ednaldo pra entender o que estava acontecendo, se realmente a data do dia 2 estava confirmada, porque até com isso a gente ficou em dúvida e a gente precisava de um planejamento, mas não estava conseguindo fazer. Logo em seguida, ontem à noite, sai a tabela nova. Aí é que fomos entende por que eles não queriam nos atender.