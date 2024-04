Moscardo dá passo final em recuperação e aguarda decisão do Corinthians por despedida

Moscardo está cedido por empréstimo ao Corinthians até junho deste ano (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Marson e Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 12:22 • São Paulo (SP) • Atualizada em 18/04/2024 - 13:27

O volante Gabriel Moscardo está no Qatar para realizar o processo final de recuperação da lesão sofrida no pé esquerdo sob a supervisão da equipe médica do PSG. O jogador permanece no país árabe até o dia 24 de abril para cumprir os últimos protocolos de reabilitação e, a partir do dia 29 deste mês, está liberado para ser reintegrado ao elenco profissional do Corinthians.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A decisão de utilizar o atleta de 18 anos, que está emprestado ao Timão até junho deste ano, será debatida entre a comissão técnica do clube, liderada por António Oliveira, e a diretoria, encabeçada por Augusto Melo.

Em entrevista, o treinador revelou que gostaria de contar com o atleta, que possui justamente as características solicitadas pelo português: um volante que consiga jogar de área a área, ou seja, que tenha facilidade para atuar no campo de defesa e no campo de ataque. Inclusive, António consultou a comissão técnica do sub-20 nos últimos dias à procura de um atleta capaz de exercer essa função.

Moscardo não foi inscrito em nenhuma das competições que o Corinthians ainda disputa na temporada - Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana -, o que não impede que o jogador seja registrado futuramente.

O volante chega para disputar posição com Raniele e Maycon, titulares da equipe na maioria das partidas, além de Fausto Vera, Breno Bidon, Ryan e Paulinho, recuperado de uma grave lesão no joelho que o tirou dos gramados por dez meses.

Emprestado ao Corinthians, Moscardo realiza reta final de recuperação no Qatar (Foto: Reprodução)

RELEMBRE A VENDA DE MOSCARDO

Em janeiro deste ano, o Corinthians finalizou a venda de 100% dos direitos econômicos de Gabriel Moscardo ao PSG por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) fixos, além de 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões) em bônus por metas esportivas.