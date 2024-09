Memphis elogia futebol brasileiro e diz que se surpreendeu com recepção da torcida

(Foto: Mariane Ribeiro)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 12/09/2024 - 15:26 • São Paulo (SP)

O Corinthians apresentou oficialmente nesta quinta-feira (12) o atacante Memphis Depay. De terno e esbanjando simpatia, o holandês concedeu entrevista coletiva na Neo Química Arena pouco mais de 30 horas após aterrizar no Brasil.

O jogador explicou porque aceitou a proposta para vir jogar no Timão aos 30 anos em vez de tentar seguir na Europa.

- Para mim é simples: eu cresci na Holanda, eu sei da competitividade na Europa e joguei em muitos clubes, eu competi. Agora estou com 30 anos e me perguntei "o que poderia fazer para ser feliz?" e por alguma razão estou aqui hoje. Acredito que tudo na minha vida tem um propósito - disse.

Memphis afirmou que se surpreendeu com a recepção que teve por parte da torcida do Corinthians. Diversos torcedores foram recebê-lo no Aeroporto Internacional de Guarulhos e lotaram o Parque São Jorge durante a tarde quando Depay foi se encontrar pela primeira vez com o presidente Augusto Melo.

- Foi uma experiência incrível. Não esperava, não tinha expectativas em vir para cá. Foi algo único para mim vir para a liga brasileira com 30 anos. Para um jogador como eu, isso não acontece sempre. Quando cheguei ao Brasil e vi os torcedores, aquilo aqueceu meu coração. Compreendi o que significava para aquelas pessoas eu estar aqui. Mais uma vez, agradeço ao Fabinho pelos esforços necessários. Quando cheguei, me senti em casa.

O atacante, que acompanhou do camarote da Arena a vitória do Corinthians sobre o Juventude na noite de terça-feira (11), explicou que conhece a atual situação do clube na tabela do Brasileirão e afirmou que ficou animado com o desempenho do time na partida pela Copa do Brasil.

- Sei da situação, mas acredito que noites como as de ontem demonstram que a equipe tem a habilidade de lutar. É um time de lutadores. No dia de ontem, por exemplo, olhando o jogo vi o que significa jogar pelo Corinthians. Embora eu não tenha colocado a camisa, eu senti a energia, o espírito de luta. Ontem foi muito importante, vamos ter que construir e ganhar um jogo após o outro. Em momentos difíceis, quando encontramos jogos difíceis, temos de lutar. Sei da situação, mas temos que ganhar, lutar e competir - declarou.

Uma das principais estrelas da seleção da Holanda nos últimos, Depay deixou claro que deseja jogar a Copa do Mundo de 2026 e negou temer não ser convocado por jogar no Brasil:

- Eu acho que, se o treinador da seleção investigar essa liga, vai ver que é muita competitiva. Jogamos a Copa do Mundo e é sempre muito difícil jogar com os sul-americanos por conta da paixão e da intensidade. Na Europa, somos mais controlados. Acho que é importante a Europa olhar para cá, há grandes estádios, grandes clubes e grandes grupos de torcedores. Tenho alguma experiência com alguns países sul-americanos, entendo o quão duro é - refletiu.

Quando questionado sobre a previsão de quando entrará em campo, preferiu não cravar uma data.

- Eu estou vindo da Eurocopa, estou tentando ficar pronto o mais rápido possível. Vamos ver o que a equipe médica do Corinthians diz, mas quero estar pronto o mais rápido possível.

O atacante afirmou que "precisa de liberdade" para jogar e que o torcedor corintiano "nunca o verá 90 minutos parado entre dois defensores".

- Durante a minha carreira, já joguei de 10 e de atacante. Sou um 9,5, posso jogar na esquerda, posso jogar por trás do atacante. Sou um jogador criativo, gosto de jogar entrelinhas. Vamos ver como encaixa. Quero começar a marcar gols, ontem criamos muitas oportunidades e quero me aproveitar disso para marcar gols e criar oportunidades para a equipe - explicou.

Memphis ainda revelou que um dos jogadores que serviram como inspiração para ele como jogador é um velho conhecido da torcida corintiana.

- Um dos jogadores que mais me inspirou foi o Ronaldo. A forma como ele jogava, sempre disse que ele me inspirava. Mas para mim, vai além. Vocês contribuíram com o futebol no mundo inteiro, vocês nos inspiraram.

Essa não foi o único momento em que Memphis elogiou o futebol brasileiro, pelo contrário, em diversos momentos o atleta fez questão de dizer o quanto admira o futebol do Brasil.

- Eu acho que nós precisamos reconhecer de onde vem o futebol autêntico. Muitas estrelas do mundo vêm do Brasil, conhecemos grandes jogadores brasileiros. Aqui é a Meca do futebol, o jogo bonito está aqui. As crianças na Europa buscam por jogadores daqui, até pela forma como abraçam a vida, porque não é só futebol. Minha razão de estar aqui é maior do que o futebol- completou.

Memphis Depay assinou contrato válido até julho de 2026 . Ele veio por R$ 70 milhões (entre salários, luvas e bonificações). A patrocinadora máster do Timão, Esportes da Sorte, irá pagar grande parte do valor.