Meia confirma conversas e pode ser primeiro reforço do Corinthians na próxima janela 

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 15:38 • São Paulo (SP)

Meio-campista do Red Bull Bragantino, Lucas Evangelista comentou sobre o possível interesse do Corinthians. Em entrevista na zona mista do estádio Nabi Abi Chedid, o jogador admitiu que foi procurado pelo clube do Parque São Jorge.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após marcar o gol do Massa Bruta na derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, na noite da última segunda-feira (11), Evangelista revelou que mantém conversas com o Corinthians há mais de seis meses, mas que ainda não existe uma proposta oficial.

Já faz seis meses que começaram a rondar, sondar. Eu conversei com o Diego (diretor executivo) e disse que estava muito feliz. Meu pensamento está sempre aqui. — Afirmou Lucas Evangelista, em entrevista na zona mista do estádio Nabi Abi Chedid

Apesar de se declarar focado no projeto do Bragantino, Lucas Evangelista vê com bons olhos uma transferência para o Corinthians, e caso chegue uma proposta formal, vai analisar junto com seu estafe uma possível movimentação.

Eu seria hipócrita de falar que não (analisaria uma proposta), e acho que todo mundo no meu lugar ia pensar, com certeza. Tenho muito respeito, admiração e gratidão pelo Bragantino. Amo aqui, mas é o Corinthians, tem muita grandeza. Não tem nada certo - finalizou.

Formados nas categorias de base do São Paulo, o jogador se transferiu para a Udinese, da Itália, em 2014. Após acumular empréstimos, Evangelista acertou com o Nantes, da França. Em agosto de 2020, o meia chegou por empréstimo ao RB Bragantino e, em junho do ano seguinte, foi comprado em definitivo por R$ 7 milhões.

Lucas Evangelista confirmou que mantém conversas com o Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/Agif)

PERFIL QUE O CORINTHIANS BUSCA

Desde a chegada de António Oliveira ao Corinthians, em fevereiro deste ano, o clube busca a contratação de um meio-campista que se destaque fisicamente e seja capaz de desempenhar mais de uma função dentro de campo.

Com a lesão de Maycon, fora pelo restante da temporada, e a saída de Paulinho, que antecipou sua rescisão de contrato, o técnico português perdeu opções no meio de campo, principalmente de atletas para desempenhar a função "box to box". De volta aos gramados após uma lesão no pé direito, Moscardo apresenta essas característica, mas já está negociado e se apresenta ao PSG em julho.

Neste momento, o Corinthians possui Raniele, Breno Bidon, Fausto Vera, Ryan e Moscardo (negociado) para atuar na posição. Vale lembrar que a janela de transferência abre apenas no dia 10 de julho.