O meio-campista do Corinthians Maycon afirmou que a equipe precisava dar respostas após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo, há três semanas. E essa resposta veio com a classificação na Sul-Americana ao derrotar o Estudiantes nos pênaltis, em La Plata na noite desta terça-feira (29). A promoção aconteceu nas quartas de final do torneio continental.