A trave do estádio Uno, em La Plata, precisa entrar na galeria de ídolos do Corinthians após esta terça-feira (29). Foram seis delas, duas na disputa por pênaltis, que garantiram a classificação corintiana à semi da Conmebol Sul-Americana sobre o Estudiantes, da Argentina. No tempo normal, o Timão viu a vantagem construída em São Paulo, no jogo de ida, ruir antes do primeiro minuto. Mas o gol do centroavante Mauro Méndez, dos Pinchas, foi o único durante a partida. Veja os melhores momentos no vídeo acima.