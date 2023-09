Para sair com um resultado positivo do Majestoso, Mano Menezes aposta no histórico favorável que possui contra o São Paulo. Ao longo de suas duas passagens, ele enfrentou a equipe do Morumbi dez vezes, com cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O último Majestoso disputado por Mano foi emblemático, já que marcou o primeiro clássico contra o São Paulo na Neo Química Arena, e o Corinthians venceu por 3 a 2.