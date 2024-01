- As cobranças que eu fiz são pertinentes ao jogo. Nada de tão grave, mas poderíamos aproveitar algumas situações de forma mais eficaz. O jogo se desenvolveu em uma boa condição para vencermos. Uma vitória fácil pelo que produziram as duas equipes. Dei a chamada no Raniele porque ele tentou chutar uma bola ao gol, achou que estava no Cuiabá.. Não dá, né? Estamos no Corinthians. O Rojas errou uma outra saída de bola, relativamente fácil, era só tocar para o lado, mas foi driblar, e o volante de costas é perigoso, tudo que eles queriam - disse Mano durante entrevista coletiva.