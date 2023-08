Com a temporada se aproximando do fim, a Sul-Americana está ganhando cada vez mais importância para o Corinthians. Ainda assim, o clube alvinegro tem pela frente uma semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (16), contra o São Paulo. Com a vantagem de um gol construída na partida de ida, há duas semanas, em Itaquera, o Timão tem a vantagem do empate para se classificar à final pelo segundo ano consecutivo. A situação é similar à que a equipe construiu na Sula.