A Neo Química Arena será o palco do primeiro Majestoso de 2024. Em jogo válido pela quarta rodada do Paulistão, Corinthians e São Paulo vão se enfrentar na noite desta terça-feira (30), às 19h30, em São Paulo, com transmissão de Paulistão Play e CazéTV. O momento do Tricolor no Estadual é melhor, já que ainda não perdeu, enquanto o Timão vem de duas derrotas seguidas no torneio.